Tomasz Organek: Nie wyobrażam sobie, żebym miał przyjąć konformistyczną postawę

Punk to bunt. Dzisiaj punkiem jest hip hop, a głosem młodego pokolenia Mata, który… sprzedawał kanapki w McDonalds. Oblicze dzisiejszego buntu to konformizm. A ja przyjmuję punkowe postawy, ale tak, są koncesjonowane – "łączą mnie faktury i umowy z bankiem". Dlatego pozwalam sobie na autoironię. Bo zwyczajnie stać mnie na to, żeby być punkiem. Zarobiłem trochę pieniędzy, mam stabilną sytuację, to mogę się buntować. Ale rozumiem osoby, które nie są w tak komfortowej sytuacji, wolą przemilczeć, wycofać się, bo boją się o pracę, mają rachunki do popłacenia i rodziny do utrzymania. Jest mnóstwo powodów, by zabierać głos i by tego nie robić. Jestem daleki od oceniania i krytykowania.