Kozidrak musiała ujawnić zarobki. Można się zdziwić

Przeciwko Beacie Kozidrak wpłynął akt oskarżenia, co oznacza, że gwiazda odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Po przyznaniu się do winy musiała ujawnić wysokość zarobków, by sąd mógł określić wysokość grzywny. "Super Express" dowiedział się, że milionerka nie zbija już kokosów jak kiedyś.