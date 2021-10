Film o Kozidrak zagrożony? Producent rozwiewa wątpliwości

- Jest zdecydowanie za wcześnie, żeby choćby próbować przewidywać, o czym dokładnie będzie film - mówi Bodzak. - Mogę jednak powiedzieć, że bardziej zależy nam na historii o człowieku, a nie o wielkiej gwieździe. Ważnym tematem naszych rozmów jest próba dotarcia do informacji o mało znanych faktach z życia artystki, do tej jej strony, o której mało kto wie. Zakładamy, że scenariusz powinien być gotowy latem, najpóźniej jesienią przyszłego roku. W tej chwili pracuje nad nim Piotr Domalewski, ale niewykluczone, że dołączy do niego współscenarzysta bądź współscenarzystka. Domalewski będzie też reżyserem, zakładamy więc, że będzie to jego autorski projekt - dodaje.