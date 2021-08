Beata zaskoczyła ceną za wstęp. Zaszczepieni mają lepiej

Beata Kozidrak jest na scenie od ponad 40 lat i nic nie wskazuje na to, by miała z niej wkrótce zejść. Bilety na jej koncerty sprzedają się jak świeże bułeczki, choć nie należą do najtańszych. Wyjątkiem jest zbliżający się występ w Gdyni, który ma szansę przyciągnąć ogromną rzeszę fanów Beaty i Bajmu.