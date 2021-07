Beata Kozidrak za pieniądze przedłuża sobie młodość. "Nie chcę starzeć się z godnością"

W niedawno wydanej autobiografii Beata pisała otwarcie o życiu intymnym z tajemniczym partnerem. Gwiazda nie ukrywa też, że medycyna estetyczna nie jest dla niej tematem tabu. - Uważam, że to jest wolność każdej kobiety. Ale nie tylko, bo wiem, że mężczyźni także co nieco sobie tam robią. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to czemu nie? Po to to stworzono – mówiła w rozmowie z "Party".