Pikantna scena sprzed lat. Olbrychski ujawnił to po latach

12 listopada na półkach w księgarniach w całej Polsce ukaże się książka "Beata Tyszkiewicz. Portret damy" autorstwa Anny Augustyn-Protas. Jak czytamy w opisie wydawnictwa: "Ta książka to nie jest typowy biograficzny zapis faktów z życia słynnej aktorki. To opowieść rozpisana na głosy. Nieznane dotąd fakty przytaczają między innymi Daniel Olbrychski , Juliusz Machulski , Hanna Bakuła czy Iwona Pavlović . Przypominają zdarzenia, obrazy i słowa, które rzucają nowe światło na tę niezwykłą postać i na jej czasy".

Fani Beaty Tyszkiewicz z pewnością sięgną po książkę z wypiekami na twarzy, a jak na publikację zareagowała jej bohaterka? Zapytana o to przez "Fakt" studzi emocje, a o książce mówi z obojętnością.

– Nie będę tej książki czytać, ja w ogóle nie czytam książek o sobie. Dlaczego? Bo ja wiem, jak przeżyłam swoje życie i wszystko dobrze pamiętam – zaznacza w rozmowie z tabloidem. Nie ma jednak problemu z tym, że jej osoba i życiorys wciąż są inspiracją dla twórców. Jak stwierdza: - W ogóle mnie nie złości to, że ktoś o mnie pisze. Uważam, że każdy może pisać to, co chce.