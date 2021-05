"Bitwa braci": Meghan zmieniła los Harry'ego

To dość skomplikowane. Nie, Archie nie miał być księciem po urodzeniu, ale miał nim zostać, gdy jego dziadek zostanie królem. Wytłumaczę to. Proszę spojrzeć na dzisiejszą rodzinę królewską. Księżniczki Beatrycze i Eugenia mają swoje tytuły, bo ich babcia jest królową. Dzieci księżniczki Anny (córki Elżbiety i Filipa – przyp. B. Ż.) nie mają tytułów z dwóch powodów: po pierwsze, bo ona tego nie chciała, po drugie – jest córką, więc jej dzieci nie dziedziczą tytułu od niej. Z kolei książę Edward (syn Elżbiety – przyp. B. Ż.) ma syna i córkę, ale nie mają tytułów w tej chwili, bo ich rodzice nie sądzą, by to był dobry pomysł. Ale gdy osiągną pełnoletność, będą mieć prawo do tych tytułów, jeśli tak zdecydują. To bardzo skomplikowana zasada jeszcze z 1917 roku. Meghan odnosi się do niej podczas wywiadu.