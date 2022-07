Bohdan Łazuka nie narzeka na inflację. Wysyła pieniądze rodzinie w USA

Bohdan Łazuka jest już na emeryturze, choć czasem zdarza mu się jeszcze pojawić na ekranie. Nie musi jednak dorabiać i nawet przy rekordowej inflacji nie narzeka na sytuację finansową. Jedyne, co mu teraz doskwiera, to samotność, bo prawie cała rodzina mieszka w USA. A on przeprowadzki nie bierze pod uwagę.