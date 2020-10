"Boje się rodzić w tym kraju". Stanowisko Sandry Kubickiej w sprawie strajków

- Może nie widać tego po mnie [...], ale nie będę ukrywać... obecna sytuacja w naszym kraju przeraża mnie. Mam to wciąż z tyłu głowy i na pewno będzie to miało wpływ na moją decyzję, co do urodzenia dziecka... Nie ukrywam, teraz podwójnie boję się zajść w ciąże. Boję się o swoje zdrowie i o zdrowie mojego przyszłego dziecka. Boje się rodzic w tym kraju.... - podsumowała.