Borys Szyc wyszedł z nałogu. Mówi, ile kosztuje go granie alkoholika

- Zdarzało się, że grywałem tam (w Teatrze Współczesnym - przyp.red.) w strasznym stanie. To dyrektor Englert (Maciej - przyp. red.) wysyłał mnie na leczenie do doktora Woronowicza. Trudno zresztą było mi się bronić, bo scenariusz takiej rozmowy z reguły był taki, że wyglądałem jak śmierć, czułem się, jakbym już umarł. Tylko że śmierdziało ode mnie alkoholem, co czułem, więc jednak troszkę jeszcze żyłem - wyznał w rozmowie z "Polityką".