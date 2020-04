Brat księżnej Kate założył fundację. James Middleton pomaga zwierzętom

Brat księżnej postanowił założyć fundację, o czym poinformował w komunikacie na Instagramie. The Paw Print Fund, bo tak się nazywa, ma działać na rzecz nie tylko zwierząt, ale i ich opiekunów. To istotny ruch zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa, gdy wiele osób porzuca pupili w obawie przed zakażeniem. James Middleton jest jedną z osób, która uświadamia, że zwierzęta nie są zagrożeniem i zachęca do adopcji.