Głośny dokument „Framing Britney Spears” nareszcie w Polsce

Dokument „Kto wrobił Britney Spears?” przedstawia nie tylko głośny konflikt między Britney Spears a Jamiem Spearse. Jego autorzy postanowili nadać tej sprawie szerszy kontekst. W materiale przedstawiają historię gwiazdy pop i jej drogę do sławy - od telewizyjnych występów dziewczynki z prowincjonalnego amerykańskiego miasteczka, do piosenkarki wciąż wypełniającej stadiony.

Dokument, który będzie można za chwilę zobaczyć na canalplus.com, przeprowadza widza przez kolejne fazy kariery i upadku Britney, starając się unaocznić widzom, jakie mogą być koszty nieograniczonej sławy. Od momentu „objawienia” Britney, które było zjawiskiem globalnym, jej życie nie przestawało być żerem dla mediów. Nieważne, czy chodziło o zachwyt, czy krytykę. Wszystko było wykorzystywane do nakręcania medialnej machiny. Już na początku kariery często wytykano nastoletniej wówczas gwieździe zbytni seksapil i mocne nacechowanie jej twórczości erotyzmem. Doszło do tego, że osoby publiczne głośno życzyły jej śmierci. Po rozstaniu z Justinem Timberlakiem sugerowano jej winę za rozpadu związku. Kiedy kilka lat później urodziła dzieci – natychmiast przypięto jej łatkę „złej matki”, z której Britney tłumaczyła się w wywiadach. Stała się nawet niechlubnym tematem teleturniejów telewizyjnych. Do tego rozwód i wielomiesięczna batalia o prawo opieki nad synami. Kryzysy przyszedł w 2008 roku. Britney nie wytrzymała presji. Ogoliła głowę na łyso, a podczas incydentu na stacji benzynowej zaatakowała samochód paparazzi. Gwiazda trafiła do specjalistycznego szpitala. Nie wiadomo do końca jakie były podstawy wydania przez sąd decyzji o przydzieleniu jej opieki kuratorskiej. Tym, który miał sprawować nad nią opieką został ojciec Britney – Jamie.