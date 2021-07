Britney zrobiła zdjęcie, choć nie ma stanika. Dobrze wie, co robi

Od kilku tygodni w amerykańskich sądach toczy się sprawa anulowania kurateli, jaką sprawuje nad Britney Spears jej ojciec. Historia sięga 2008 r., gdy artystka była w tragicznej formie psychicznej, a na dodatek zamiast jej pomóc, to odebrano jej prawo do samostanowienia. Podczas toczącego się teraz procesu o odzyskanie kontroli nad swoją karierą, finansami i generalnie życiem, wyszło na jaw, że Britney latami była zmuszana przez ojca do występów, podawano jej silne leki. Zmuszano ją do antykoncepcji, by nie mogła zajść w ciążę, nie mówiąc o drobnych sprawach - jak kontrolowanie jej mediów społecznościowych.