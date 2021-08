Była królową disco polo i króliczkiem "Playboya". Jak dziś wygląda Shazza?

"Baiao Bongo", "Bierz co chcesz", "Egipskie noce" to hity Shazzy, które w latach 90. znała cała Polska. Gwiazda disco polo zdobyła ogromną sławe jako solistka, choć pierwsze kroki w tym gatunku stawiała w zespole Toy Boys. I to wcale nie jako wokalistka, ale chórzystka grająca na keyboardzie.