Była partnerka Durczoka: "Przeżyłam ogrom cierpienia, upokorzeń i łez"

Julia Oleś spotykała się z Kamilem Durczokiem w latach 2017-2019. Związek nie wytrzymał próby czasu, był dosyć burzliwy. Kilkukrotnie się rozstawiali, by zaraz do siebie wracać. "Fakt" dotarł do kulis rozstania pary. Spore znaczenie miało życie zawodowe Durczoka.