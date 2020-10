Porównała kobiety do Buki z "Muminków". "Byłam pewna, że to o mnie"

Julia Oleś aktywnie walczy o prawa kobiet. Popiera protesty i strajki. Regularnie też zagrzewa internautki do działania, publikując motywujące wpisy na Instagramie. Ostatnio porównała kobiety do... Buki z "Muminków". "Szokujące, byłam pewna, że to o mnie. I o każdej Polce, którą znam" - napisała w sieci.

Julia Oleś dołączyła do protestu kobiet (ONS.pl)