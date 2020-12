Mówi o szczególe anatomicznym synka. To dobry znak

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek-Majdan mają za sobą szczególny rok. W najnowszym wywiadzie opowiedzieli o swoich ostatnich miesiącach i ich największym szczęściu, czyli Henryku.

2020 rok przyniósł Radosławowi Majdanowi wiele emocji, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Pół roku temu został ojcem. Choć wychowuje z Małgorzatą Rozenek jej synów z poprzedniego małżeństwa, Henio to jego pierwsze biologiczne dziecko. Majdan z Rozenek są małżeństwem od czterech lat.

Niestety były też mniej przyjemne wydarzenia w życiu byłego piłkarza. W październiku dość ciężko przeszedł koronawirusa. Trafił nawet na jakiś czas do szpitala. Miał gorączkę, nabawił się zapalenia płuc. Ale szczęśliwie udało mu się powrócić do zdrowia.

W ostatniej rozmowie w "Dzień Dobry TVN" Majdan wraz z małżonką wyraźnie zaznaczyli, że narodziny Henryka całkowicie zmieniły dla nich rok. – Ogólnie przyjęło się mówić, że ten rok to czas niefortunny, zły i taki, który sprawił dużo nieszczęść. Tymczasem dla nas był to rok bardzo szczęśliwy. Urodził nam się synek, więc niezależnie co by się działo innego w naszym życiu to ten rok i tak będzie dla nas wyjątkowy – powiedział Radosław Majdan.

Majdan przyznał, że już myśli o tym, co w przyszłości będzie robił jego syn. Marzy mu się, by Henryk poszedł w jego ślady. – Jestem blisko teraz, żeby potem go do tego namówić. Jeżeli będzie szedł w kierunku baletu, to nie będę mu robił problemu, natomiast na pewno zabiorę go na mecz, nie balet. Razem dzisiaj oglądamy mecze w telewizji. Sadzam go, żeby dźwięk stadionu dobrze mu się kojarzył. Najważniejsze oczywiście, bo to tak pół żartem, żeby znalazł swoją pasję w życiu – wyjawił.

Rozenek-Majdan potwierdziła, że jej mąż od samego początku marzył, by jego syn został piłkarzem. – Byliśmy na usg i Henio miał tak mocno otwarte palce i Radosław mówi: On ma szeroki rozstaw palców, idealny do bramkarza. Ja myślałam, że on żartuje. Patrzę na niego - a on jest śmiertelnie poważny – wyznała Rozenek.