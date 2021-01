Chudziutka Margaret na zdjęciu z wakacji. Fani zaniepokojeni

2020 rok był przełomowym w życiu Margaret. Gwiazda ogłosiła, że robi sobie przerwę w karierze. Piosenkarka faktycznie zniknęła z życia publicznego. Wzięła w tym czasie szamański ślub raperem KaCeZetem, odeszła z Kościoła i zamieszkała w domku w lesie, bez internetu. Po jakimś czasie zatęskniła za muzyką i wróciła do nagrywania, ale na swoich warunkach. W nowych utworach często nawiązuje do narkotyków, co nie wszystkim się spodobało. Fanów zaniepokoiły nie tylko teksty jej piosenek oraz teledyski, ale także wygląd Margaret. Najnowsze zdjęcie na pewno ich nie uspokoi.