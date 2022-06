Cichy dramat? Klątwa rodu? Książę Albert komentuje "okrutne plotki"

Albert mówi o wydarzeniach z maja 2021. Wtedy to Charlene opuściła Monako, by pojechać do rodzinnego RPA, by popracować wraz ze swoją fundacją i spotkać się z częścią rodziny, która tam mieszka. Wizyta miała trwać 10 dni, ale Charlene nabawiła się tajemniczej infekcji, która przywiązała ją do łóżka na kilka miesięcy. Pół roku księżna miała wracać do zdrowia. Potrzebne były operacje ratujące jej zdrowie. Mówiło się też, że Charlene schudła połowę masy ciała.