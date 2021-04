Cierpliwie czekała na szczepienie. Po nim spotkała ją niespodzianka

Program szczepień rozkręca się, dlatego coraz częściej słyszymy o znanych Polakach, którzy doczekali się swojej pierwszej dawki szczepionki. Artur Barciś "gehennę z covidem" kończył 140 km od Warszawy, bo takie miejsce wskazał mu system. - Chciałbym pokreślić, że to nie jest indywidualna sprawa każdego z nas. To sprawa dotycząca całego społeczeństwa, bo chodzi o to, żebyśmy się wszyscy uodpornili na tego wirusa. Jeżeli osiągniemy tzw. odporność stadną, to w ten sposób wirusa pokonamy - mówił aktor w rozmowie z WP.