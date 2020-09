Cleo schudła. "Przestałam jeść kluski, makarony i chleb"

Cleo, choć w show-biznesie funkcjonuje od stosunkowo niedawna, w mig została gwiazdą. Wystarczył jeden hit, by o utalentowanej Polce usłyszała cała Europa. W 2014 r. piosenkarka z utworem "My Słowianie" podbiła serca Europejczyków , a dzięki niej Eurowizja przestała kojarzyć się nam z kiczowatym widowiskiem. Od tej pory wokalistka regularnie koncertuje po kraju i zapraszana jest na największe polskie festiwale.

Cleo, a właściwie Joanna Klepko, doskonale wie, że na scenie nie da się niczego ukryć. Czujni widzowie dostrzegą absolutnie wszystko. I nie chodzi tu tylko o fałsz, ale również o zmiany w wyglądzie. Każdy dodatkowy kilogram czy niechciana fałdka w mig zostaną wytknięte. To m.in. dlatego piosenkarka, która nigdy nie miała problemów z wagą, zaczęła przykładać większą uwagę do tego, co je. I opłaciło się. Udało jej się zrzucić pięć kilogramów.