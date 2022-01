Co grozi ojcu Opozdy? Sprawa jest poważna

Przykro patrzeć na to, co rozgrywa się w rodzinie Joanny Opozdy. Nie ma dnia, by Dariusz Opozda nie publikował nowych oskarżeń pod adresem córki, zięcia, czy innych członków rodziny. Od 8 stycznia, gdy doszło do awantury w Busku-Zdroju i użycia przez mężczyznę broni, mnożą się kolejne wątki w tej sprawie. Dariusz Opozda za pośrednictwem mediów społecznościowych informował o tym, że pozywa Antka Królikowskiego, eksperta ds. terroryzmu Jerzego Dziewulskiego, a także swoją córkę Joannę, której zarzuca oszustwo na tle finansowym i tworzenie fałszywych profili w mediach społecznościowych, gdzie szkaluje ojca.