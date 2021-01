Taką kwotę Kasia Tusk podarowała WOŚP. Suma robi wrażenie

Kasia Tusk zdradziła, co przekazała na WOŚP

"Najpierw chciałyśmy przekazać na WOŚP zysk z zakupów w MLE, ale tym razem stwierdziłyśmy, że jest sporo podobnych akcji (które popieramy) i pewnie sporo z was bierze w nich udział opróżniając tym samym swoje skarbonki" - zaczęła blogerka. "Nie chcemy też przyczyniać się do chaosu w Waszych szafach i zachęcać do nieplanowanych zakupów [...]. Pandemia zniweczyła nie jedną, a trzy kampanie reklamowe, które zawsze były dla nas sporym kosztem - to strata wizerunkowa, ale też więcej oszczędności" - dodała Kasia Tusk.

"A ponieważ Wy nie opuściłyście nas nawet wtedy, gdy nie mogłyśmy zaprezentować Wam nowych kolekcji w toskańskim słońcu, ani na paryskich ulicach, to my w taki oto sposób spłacamy ten dług - do wośpowej skarbonki wrzucamy 29 tys. złotych na 29 finał. Wiem, że takimi rzeczami nie powinniśmy się chwalić, ale myślę, że w tym przypadku możemy zrobić wyjątek - niech każdy przekrzykuje się w tym, ile cegiełek udało mu się dołożyć - rywalizacja tego jednego dnia, to coś, za co naprawdę kocham Polaków" - czytamy na profilu MLE.