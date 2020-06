Kasia Tusk pokazała swoje "biuro". "Korpo Makelifeeasier"

Kasia Tusk pisze o modzie, wnętrzach, wychowywaniu córki, czyli szeroko pojętym stylu życia. Prowadzi blog, ma też konto na Instagramie. To właśnie tam może przeglądać zdjęcia obrazujące jej życie prywatne i zawodowe. Czasem są to zagraniczne eskapady, czasem domowe biuro. Ostatnio Tusk postanowiła pokazać, jak wygląda wnętrze, w którym na co dzień pracuje. Okazuje się, że jak mnóstwo Polaków w ostatnim czasie, blogerka również działa z własnego salonu. "Korpo Makelifeeasier" - napisała przewrotnie Tusk. Fotka bowiem ani trochę nie przypomina tych wykonanych w korporacyjnych biurach.