Córka Kasi Kowalskiej lubi zwracać na siebie uwagę. Pokazała zdjęcie w skąpym bikini

O córce Kasi Kowalskiej naprawdę głośno zrobiło się w ubiegłym roku. Powodem była poważna choroba, przez którą trafiła do szpitala, gdzie była poddana intubacji. Padły podejrzenia, że był to koronawirus, ale później zdementowanp tę informację. Wygląda jednak na to, że 23-latka powróciła już do zdrowia. Aleksandra opublikowała seksowne zdjęcia w bikini.