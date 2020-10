Córka Przybylskiej musi mieć się na baczności. Reżyser ostrzega

Radosław Piwowarski odkrył dla świata filmu Annę Przybylską. Przyjaźnił się z nią aż do jej śmierci. Bardzo chciał nakręcić biografię aktorki, ale ma coraz więcej wątpliwości.

Anna Przybylska zadebiutowała w filmie "Ciemna strona Wenus" w wieku 17 lat. Szybko dostrzeżono jej naturalność przed kamerą, dzięki czemu cieszyła się wieloma propozycjami filmowymi i reklamowymi.

Większość widzów pamięta ją z roli policjantki Marylki Baki z serialu "Złotopolscy". Niestety gwiazda nie zdążyła w pełni zaprezentować swojego talentu aktorskiego. Odeszła w wieku 35 lat z powodu raka trzustki.

Siostra Anny Przybylskiej wspomina aktorkę

Tragiczna śmierć gwiazdy zszokowała jej fanów i przyjaciół z branży filmowej. Radosław Piwowarski zaledwie kilka miesięcy później ogłosił, że chce nakręcić film o życiu Ani Przybylskiej. Od tych wieści minęło już ponad 5 lat, a reżyser zaczął mieć wątpliwości. Zwłaszcza, że wielu widziałoby w roli aktorki Oliwię Bieniuk.

- Teraz to już nie wiem, czy taki film kiedykolwiek powstanie. Gdyby to była biografia, uważałbym za niezwykle ryzykowne, obsadzenie córki w roli Ani. Wiem, że pół Polski chciałoby to zobaczyć, ale ja bym się nie odważył - powiedział Radosław Piwowarski w rozmowie z "Fleszem".

Reżyser nie wyklucza jednak, że zmodyfikuje swój pomysł na film i wówczas być może rozważy angaż córki Anny Przybylskiej. Postawił tylko jeden warunek.

- Może gdyby to był film inspirowany tą historią, taki o kopciuszku z Wybrzeża, którzy przyjechał do Warszawy i na którego punkcie wszyscy oszaleli, to wtedy tak. Jeśli okazałoby się, że Oliwka ma tylko 50 proc. talentu mamy, to i tak by wystarczyło - ocenił.

Nastolatka już od kilku lat przygotowuje się do pójścia w ślady mamy. Chodzi do liceum aktorskiego, szkoli się pod okiem przyjaciół rodziny m.in. Katarzyny Figury, oraz bierze udział w pierwszych filmowych projektach. Mimo to reżyser uważa, że Oliwia Bieniuk może nie znieść porównań do mamy.

- Córka Ani będzie musiała zmierzyć się z mitem genialnej matki. Ludzie z branży będą jej obiecywali różne złote pantofelki, a nawet już to robią. Wiem, że są na nią ogromne naciski. - dodał.

Myślicie, że to powstrzyma najstarszą córkę Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka przed karierą w showbiznesie?