Córka Tyszkiewicz mówi o absurdzie. Dziwi się decyzji urzędników

Karolina Wajda codziennie dojeżdża do mieszkającej w Warszawie matki z oddalonego ok. 60 km od stolicy Wyszkowa. Jak twierdzi w rozmowie z cytowanym tygodnikiem, chciała zamieszkać wraz z matką, ale by dopełnić formalności, zwróciła się z prośbą do lokalnych urzędników o "zgodę na oddanie w bezpłatne używanie części lokalu mieszkalnego".