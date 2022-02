Beata Tyszkiewicz wymaga opieki. Przez przepisy córka nie może się do niej wprowadzić

Tyszkiewicz nie zamierza jednak opuścić Warszawy. Chce, aby to córka wprowadziła się do niej. Niestety, z punktu prawnego nie jest to możliwe. Okazuje się, że Beata Tyszkiewicz mieszka w lokalu komunalnym, które nie należy do niej. Aby ktokolwiek mógł tam się wprowadzić potrzebna jest zgoda miasta.