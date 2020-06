Romantyczny Daniel Martyniuk zachwyca się łabędziami

Daniel Martyniuk od jakiegoś czasu znów jest obecny na Instagramie. Na jego profilu znaleźć można sporo zdjęć przyrody. O ile to wrażliwa część jego natury opanowała dział, w którym Daniel publikuje posty, to Instatories zazwyczaj należą do krnąbrnego Daniela, który nie stroni od alkoholu i imprezuje do świtu. To tam raczył swoich fanów wykonaniem utworu "Chałupy welcome to" na plaży w nomen omen Chałupach, a tydzień później odśpiewywał "Sen o Warszawie" pod hotelem w Białowieży.