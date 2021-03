Daniel Martyniuk odpracowuje wyrok. Na słoneczku i z przerwami na papierosa

Mężczyzna otrzymał wyrok więzienia w zawieszeniu, odebrano mu prawo jazdy. Musi także odbyć 100 godzin prac społecznych. Ponoć liczył na odbycie wyroku w domu opieki w miejscowości, w której mieszkają jego rodzice. Jednak z powodu koronawirusa wpuszczanie go do ośrodka nie jest możliwe.

W takiej sytuacji sąd nakazał mu sprzątanie miejskiego cmentarza w Białymstoku. Zadanie to ma rozłożone na pięć miesięcy, czyli w jednym miesiącu musi pracować przez 20 godzin. To dla nieobytego z pracą Daniela jednak niemały wysiłek . Dziennik "Fakt" tak opisuje jego zmagania na nekropolii:

"Daniel od razu skierował się do pomieszczenia gospodarczego i wziął grabie. Zaczął grabić plac przy krzyżu w okolicach mogił żołnierskich. Jego praca jednak nie trwała za długo. Już po 15 minutach zrobił sobie pierwszą przerwę na papierosa. Później kolejną na przejrzenie wiadomości w telefonie i kolejną na rozmowę z kolegami z pracy. Potem kolejny papieros i kolejny. Dwie godziny minęły dosyć szybko na wiosennym słońcu. Już o godzinie 12 bod bramą cmentarza na marnotrawnego syna czekał Zenon Martyniuk i zabrał go do rodzinnego domu w Grabówce, gdzie na Daniela czekała mama z obiadem".