Daniel Martyniuk znów stanie przed sądem. Dopiero wyszedł z aresztu

Syn Zenka Martyniuka trafił do aresztu za prowadzenie samochodu mimo sądowego zakazu. Areszt opuścił szybciej, niż można się było spodziewać . Znany tata nie żałował 10 tys. zł, by wyciągnąć syna z kolejnych kłopotów. Ale Daniel zamiast się uspokoić, ponownie wpakował się w kłopoty.

Daniel wybrał się do stolicy, by nagrać swoje hot16challenge2. Jednak na tym się nie skończyło. Najpierw został wyrzucony z dwóch klubów za niewłaściwe zachowanie. Potem awanturował się w sklepie odzieżowym, za co został potraktowany gazem pieprzowym.