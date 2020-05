Ojciec zapłacił za jego wyjście z aresztu. Daniel Martyniuk kpi z prawa

Daniel Martyniuk mimo iż dawno osiągnął pełnoletność, a nawet założył rodzinę, to nadal żyje na garnuszku rodziców. Nie ma stałej pracy, a jedyne, co potrafi, to pakować się w kłopoty.

Głośno o synu Zenka Martyniuka było z powodu zatrzymania za posiadanie narkotyków oraz awantury domowe. Rodzice wysyłali go nawet na odwyk, co niewiele pomogło.

Danielowi nie przeszkadza to jednak kpić z prawa. Od razu po wyjściu z aresztu młody Martyniuk uruchomił swój Instagram, gdzie zamieścił piosenkę o wymownym tytule "Later bitches” (tłum. Później suki). Dodał również naklejkę z napisem z popularnego w USA napoju alkoholowego: "Ain’t No Laws, When You’re Drinking Claws”, co w wolnym tłumaczeniu znaczy „Nie ma żadnych przepisów, gdy pijesz Pazury”.