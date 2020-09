Daniel Martyniuk wrócił do byłej dziewczyny. Kim jest Faustyna?

Daniel Martyniuk po raz kolejny zaczął wieść życie singla. Zaledwie kilka dni temu sąd w Białymstoku zakończył jego nieudane małżeństwo z młodszą o 10 lat Eweliną . Już dwa miesiące po ich ślubie media rozpisywały się o pierwszych kryzysach . Rzekomo Daniel pod wpływem używek, w środku zimy nie chciał wpuścić do domu ciężarnej żony. Teraz 31-latek zaprzecza tej wersji wydarzeń.

Syn Zenka Martyniuka przyznał, że od samego początku wiedział, że nie stworzy udanego małżeństwa z Eweliną . Chciał się rozwieść już miesiąc po ślubie. Mimo to czekał, aż Ewelina złoży pozew. - Ona chce się rozwieść i jeszcze koniecznie z mojej winy. Ja chciałem już dawno to zgłosić, miesiąc po ślubie chciałem się rozwieść - mówił "Faktowi".

ZOBACZ TAKŻE: Danura Martyniuk wbija kolejną szpile synowej

Małżeństwo z Eweliną Golczyńską jest już przeszłością, jednak na horyzoncie pojawiła się znowu jego była partnerka, Faustyna. Na początku września młody Martyniuk zamieścił na swoim InstaStory wpis, z którego wynikało, że dawna miłość rzekomo włamała się na jego konto i usunęła nagranie, na którym on obrażał jej rodzinę.

"Włamała mi się na konto i skasowała filmik, ciekawe jest, kto ją opłacił. Dziewczyna aspiruje na panią prokurator. Jakby ktoś się nudził to 200 zł i robi wszystko" - napisał Daniel

Pomagała mu w tym rzekomo jego mama, która zawoziła syna do byłej partnerki na noc. Seniorka rodu pokazała dziennikarzom tabloidu "Super Express" SMS-y, które dostawała od Eweliny. 21-latka celnie podsumowała zachowanie Daniela i jego rodziców .

"Do niedawna, tak jak obiecywaliście, liczyłam, że weźmiecie się za Daniela porządnie, przestańcie finansować jego nałogi i kolejne zachcianki. Przestańcie ukrywać i zwalać winę na innych za jego postępowanie. Niestety jak się okazało, nadal pobłażacie jego występkom, ale również ukrywacie jego romans z Faustyną. Nigdy nie czułam się tak potwornie upokorzona i to przez osoby, które traktowałam jak własną rodzinę" - napisała Ewelina.

"Czy to jest w porządku, że mama wozi Daniela na randki z Faustyną, a mówi w rozmowie, że Daniela zawiozła do Wasilkowa i tam spędza urodziny? Jak wam ufać, skoro oszukujecie matkę swojej jedynej wnuczki? Nie będę tego dłużej tolerować i dla dobra Laury proszę was, abyście powstrzymali się od jakichkolwiek wypowiedzi w mediach na temat mój i Laury. Tak, jakbyśmy nie istniały" - dodała.