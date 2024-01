1 z 7 Danny zasłynął hitem "Tokyo". Dziś go nie poznacie. Przeszedł OGROMNĄ metamorfozę (ZDJĘCIA)

Kilkanaście lat temu Danny Saucedo stale okupował pierwsze miejsca list przebojów w Polsce. Piosenkarz zasłynął z takich hitów jak "Tokyo", "If Only You" czy "Emely". Przez lata artysta kompletnie zmienił wizerunek, a dziś trudno go rozpoznać.