Danuta Martyniuk przeprosiła Ewelinę... ze strachu?!

Kolejnym odcinkiem tej istnej telenoweli było oddanie wszystkich rzeczy, łącznie z pierścionkiem za pośrednictwem firmy kurierskiej przez Ewelinę. Mówiło się, że to zmiękczyło serce Danuty Martyniuk. Krótko po tym zmieniła ton i nawet przeprosiła Ewelinę.

- Nie powinnam dopuścić, żeby zawładnęły mną złe emocje. W nerwach wypowiedziałam zbyt wiele przykrych słów. Wcale nie myślę o niej źle. Pragnę żyć w zgodzie z Eweliną i być z nią w stałym kontakcie. To w końcu mama mojej jedynej wnuczki - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" .

Teraz "Super Express" rzuca nowe światło na tę sytuację i sugeruje, że żona Martyniuka zrobiła to... ze strachu! I chociaż w nagłówku grzmi nawet o więzieniu, to dalej cytuje słowa informatora:

– Ewelina miała dość tego, co była teściowa i były mąż opowiadali w mediach o niej i jej rodzicach. Bardzo bolały ją słowa, które pojawiały się w internecie i gazetach. Postanowiła zareagować. Prawnicy w jej imieniu wysłali pisma do Martyniuków z informacją, że jeśli nie przestaną udzielać wywiadów i wypowiadać się o jej rodzinie, sprawa trafi do sądu. Ona sama będzie domagała się rekompensaty za wyrządzone krzywdy, a pieniądze z odszkodowania miały trafić na cele dobroczynne – dowiedziała się gazeta.