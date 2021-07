Dawna piękność chce odzyskać urodę. Operacje przynoszą odwrotny skutek

- To jest jak z samochodem. Co roku robisz obowiązkowy przegląd. Jeśli ma jakieś wgniecenia czy ubytki, naprawiasz to. Tak samo czuję się ze swoim ciałem – mówiła matka piątki dzieci, która od niedawna jest szalenie zakochana w 31-letnim Carlu Woodsie z "Love Island".