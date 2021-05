Demi Lovato jest niebinarna. Coming out dawnej gwiazdki Disneya

Na swoim Instagramie Demi Lovato podkreśla, że wyznanie, którym się dzieli, jest powodem do dumy. Naturalnie też chce o nim opowiedzieć swoim fanom. "Każdego dnia, gdy się budzimy, otrzymujemy kolejną możliwość i szansę, aby być tym, kim chcemy i pragniemy być. Spędziłam większość mojego życia, rosnąc na oczach was wszystkich. Widzieliście dobro, zło i wszystko pomiędzy. Moje życie było nie tylko podróżą dla mnie samej, ale również żyłam dla tych, którzy byli po drugiej stronie kamer" - czytamy we wpisie gwiazdy.