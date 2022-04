Depp zeznaje. "Przemoc słowna była gorsza od bicia"

Jeśli ktoś zastanawiał się, dlaczego Depp publicznie pierze brudy i rozkręcił wielki proces, któremu przygląda się cały świat, i w czasie którego wyjawiane są intymne szczegóły jego prywatnego życia (łącznie z tym, kto defekował do ich małżeńskiego łóżka), to Depp przedstawił odpowiedź. - Jestem zainteresowany tylko prawdą - powiedział. - Czułem, że to jest moja odpowiedzialność, by stanąć nie tylko w obronie siebie samego, ale w obronie moich dzieci - przyznał. - Stwierdziłem, jak bardzo diaboliczne jest to, że moje dzieci będą musiały iść do szkoły, a ich znajomi pokażą im okładkę "People" z panią Heard i jej posiniaczoną twarzą - dodał.