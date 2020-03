Deynn i Majewski świętują. Od ich ślubu minęły dwa lata

Deynn, a właściwie Marita Surma, jest jedną z tych postaci polskiego internetu, której afery często się trzymały. Swoją przygodę rozpoczynała jako blogerka modowa, o której mówiło się, że jest konkurencją dla Maffashion. To jednak już wtedy dostrzegła, że najlepiej sprzedaje się prywatność. Tuż po rozstaniu z jednym z raperów zaczęła opowiadać o tym, jaki był to toksyczny związek. Niedługo potem stworzyła parę z Danielem Majewskim, a siłownia stała się jej drugim domem. Aktywność fizyczna nie wystarczyła jednak, by Surma rozładowała swoje napięcie. Na jaw wyszła jej kłótnia z siostrą, która, wtedy wydawało się, pogrzebała wizerunek jej i Daniela. Ogromny hejt i utrata kontraktów reklamowych zmusiły parę do dużych zmian w życiu. Długa przerwa od social mediów była jedną z nich. Kolejna - wyprowadzka do Stanów.