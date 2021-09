Do zobaczenia w piekle. Specjalny koncert dla Romana Kostrzewskiego

Na scenie inne legendy metalu

Koncert dla Romana Kostrzewskiego odbędzie się już w niedzielę 12 września wieczorem we wrocławskim klubie A2 pod hasłem "Do zobaczenia w piekle". Choć ogłoszono go raptem parę tygodni wcześniej, to błyskawicznie wyprzedano bilety. Dochód z koncertu zostanie przekazany na leczenie wokalisty. Fani z całej Polski chcą wspomóc Romana Kostrzewskiego w walce z chorobą.