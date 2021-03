Doda neguje pandemię. Jej ostatni apel jest przerażający

Pandemia trwa ponad rok, w tej chwili Polska musi zmagać się z trzecią falą zakażeń, podczas której służba zdrowia jest na granicy wydolności. Przy zwalczaniu zagrożenia nie pomaga popularyzacja teorii spiskowych. Wśród gwiazd forsują je Edyta Górniak i Viola Kołakowska . Ostatnio Doda dołączyła do tego grona i zaczęła przekonywać swoich fanów, że pandemia koronawirusa to zaplanowany spisek.

Piosenkarka popiera także hasła głoszone przez ruch QAnon, który popierają głównie zwolennicy teorii spiskowych. Wspiera też ruch antyszczepionkowy. W 2018 roku na Facebooku wyznała, że ma "wiele koleżanek, które rehabilitują swoje dzieci po szczepionkach (te, co mają szczęście) lub płaczą nad efektami tych wszystkich "zalecanych" preparatów.

Teraz jednak posunęła się o krok dalej. Przy rekordowej liczbie zakażeń zaapelowała do rodziców, żeby bez problemu wypuszczali swoje dzieci z domu do rówieśników i do dziadków, żeby nie musiały nosić maseczek. Argumentowała, że izolacja czy dystans społeczny nie są im potrzebne, a zakażenie może tylko zwiększyć ich odporność, więc rodzice powinni "zawalczyć" o swoje pociechy.