Doda ŚWIECI brzuchem i chwali się nogami, promując singiel u boku Smolastego. Petarda?

W poniedziałek fanom Dody nie brakowało powodów do radości. Tego dnia w sieci zadebiutował bowiem najnowszy teledysk wokalistki do utworu "Nie żałuję". Piosenka nagrana we współpracy ze Smolastym ujrzała światło dzienne już kilka miesięcy temu -znalazła się bowiem na reedycji albumu "Aquaria". Rabczewska dopiero teraz zdecydowała się jednak na wypuszczenie klipu do utworu. Jak zdradziła, premiera singla jest jednocześnie zakończeniem ery "Aquarii", która "dopływa do brzegu".