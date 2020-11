Dopiero co urodziła. Maffashion wygląda lepiej niż przed ciążą

Wydawać by się mogło, że po ciąży i porodzie potrzeba nieco czasu, by wrócić do formy. Maffashion obaliła tę tezę. Już teraz może pochwalić się idealnie płaskim brzuchem.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Maffashion wygląda rewelacyjnie. (Instagram.com)