Z powodu Covid-19 sama była w szpitalu. O Kołakowskiej mówi krótko

W środę po południu Andrzej Piaseczny zamieścił na Instagramie krótkie nagranie ze szpitala. 50-letni wokalista poinformował w nim, że zachorował na Covid-19. Z trudem łapiąc oddech i wypowiadając każde zdanie, zaapelował do fanów o poważne stosowanie się do obowiązujących obostrzeń. Nagranie uruchomiło ogromną falę wsparcia - na profilu Piaska zapełniło się od życzeń powrotu do zdrowia zarówno od anonimowych internautów, jak i kolegów artysty z show-biznesu. Nie wszyscy jednak wykazali się empatią. Pojawił się też hejt. Zwolennicy teorii spiskowych pytali, ile Piasek dostał za opublikowanie filmiku. Jeszcze ostrzej byłego trenera "The Voice of Poland" zaatakowała Viola Kołakowska, która oficjalnie podważa, że zachorował na Covid-19. Znana ze swoich koronasceptycznych teorii aktorka twierdzi, że jeśli już Piasek na coś choruje to pewnie jest to grypa. Poza tym, jeśli naprawdę byłby poważnie chory, nie nagrywałby filmiku, twierdzi. Tych, którzy uwierzyli w przejmujące słowa artysty, Kołakowska wprost nazywa "naiwniakami".