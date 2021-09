Drapieżna Rihanna na MET Gali. Odsłoniła pośladki

MET Gala co roku przyciąga całe zastępy amerykańskich celebrytów. Podczas imprezy zbierane są pieniądze na charytatywny cel, a zaproszeni goście wkładają na siebie tematyczne kreacje. W tym roku stroje miały nawiązywać do amerykańskiej kultury, mody i historii. To świetna okazja, by zabłysnąć na czerwonym dywanie, z czego gwiazdy chętnie korzystają.