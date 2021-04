"Droga Ewo...". Lichtman odpowiada na list żony Krawczyka

Niedługo po pogrzebie Krzysztofa Krawczyka jego menadżer i bliski przyjaciel - Andrzej Kosmala - napisał kilka gorzkich słów pod adresem Mariana Lichtmana. Zarzucił mu, że promuje się na śmierci Krawczyka. "To, co robi Lichtman, to jest autolans. On ma kompleks Krawczyka, bo całe życie był zawistny i niszczy teraz jego legendę" - przekazał Kosmala WP i podkreślił, że muzyk Trubadurów "zachowuje się niegodnie". Marian Lichtman również w rozmowie z WP podkreślił, że był bliskim przyjacielem Krawczyka, więc to dziennikarze dzwonią i proszą, by powiedział coś o zmarłym muzyku. - Kosmala ma o to żal, bo on z nim tyle nie przeżył w młodości. On myśli, że dalej jest w PRL i że tylko on może rozdawać karty i ma monopol na opowiadanie o Krawczyku. Ale Polska jest teraz wolnym krajem i każdy ma prawo mówić i pisać o Krzyśku - komentował.