Duffy doceniona za opowiedzenie o swoich traumatycznych przeżyciach. "To odważny i godny pochwały krok"

Piosenkarka przyznała, że przez długi czas bała się publicznie opowiedzieć o swojej traumie. Organizacja charytatywna pomagająca ofiarom gwałtów w Wielkiej Brytanii Rape Crisis doceniła jej szczerość, nazywając to "odważnym i godnym pochwały krokiem".

"Dzięki naszej pracy wiemy, dlaczego tak niewiele osób, które doświadczyły gwałtu mówi o tym, co ich spotkało, a także zgłasza to na policję. Dzieje się tak, ponieważ ofiarom gwałtów i napaści seksualnych wciąż towarzyszy wiele wstydu i stygmatyzacji, jak i mitów oraz stereotypów dotyczących ludzi, których to spotyka" - oświadczyła Katie Russell, rzecznika organizacji Rape Crisis.