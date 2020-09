Wojna na całego. Zraniona Angelina szantażuje Brada i idzie na noże

Rozwód Angeliny Jolie i Brada Pitta ciągnie się od 2016 r. To właśnie wtedy miało dojść do scysji na pokładzie samolotu między aktorem i synem Maddoksem, która utwierdziła gwiazdę "Tomb Raidera", że czas się rozstać.

Mimo że od zeszłego roku aktorzy mają oficjalnie status rozwodników, sprawa rozwodowa nadal się toczy. Zostało bowiem do dopięcia kilka kwestii, m.in. opieka nad dziećmi.

Brad Pitt ma nową partnerkę. Angelina nie jest zadowolona

- Napięcie między Bradem a Angeliną wzrosło, a terapia rodzinna to już przeszłość. Brad chce wspólnej fizycznej i prawnej opieki 50/50 nad dziećmi. Angelina nie chce o tym słyszeć - mówi źródło US Weekly.

Jak donosi magazyn, Jolie przystanie na to, ale tylko pod jednym warunkiem. Jeśli on pozwoli jej na wyprowadzkę do Wielkiej Brytanii.