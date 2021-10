Edyta Górniak marzy o filmowej biografii. Zdradziła, kto mógłby ją zagrać

- Są w moim życiu historie niezwykłe, śmieszne i takie, które zataczają koło. Mogłabym te historie opowiadać bez końca. Myślę, że jeśli ludzie chcieliby zanurzyć się w to, co ukształtowało moją duszę i co ulepiło ten charakter, osobę, trzeba by zajrzeć do samego początku, tam był bardzo kluczowy moment w dzieciństwie, dosyć szokujący. I żeby to zrozumieć, trzeba by wprowadzić ludzie w historię moich rodziców, która okazała się niespełniona - wyznała Edyta Górniak.