Edyta Herbuś ma ciało stworzone do bikini. Tym zdjęciem znów to udowodniła

"Twoja dieta to nie tylko to, co jesz. Jest też tym, co oglądasz, czego słuchasz, co czytasz. To ludzie, z którymi spędzasz czas i rzeczy, którym poddajesz swój umysł i duszę. Zawsze bądź uważny, na to, co wkładasz do swojego ciała emocjonalnie, duchowo i fizycznie" - napisała Herbuś, po czym dodała: "Nie wiem, kto jest autorem tego cytatu, ale bardzo zgadzam się z tymi słowami".